[VIDEO] Sylvester Stallone fue a visitar la estatua de Rocky y sorprendió a sus fans

Sylvester Stallone (73 años) fue a visitar la estatua de Rocky Balboa, su icónico personaje de la película de boxeo, en Filadelfia y sorprendió a los fans que estaban visitándola.

La saga de Rocky tuvo seis películas entre 1976 y 2006. Recientemente, estrenaron Creed (2015) y Creed II (2018). Las ocho películas atrajeron premios, nominaciones, millones de fanáticos alrededor del mundo y una estatua en su honor. La figura de bronce está justo debajo de los ‘Rocky steps’, las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia por donde el personaje corre en varias de las películas.

“De vuelta en Filadelfia (…) Estamos haciendo algo que va a ser MUY especial y lo verán pronto, ¡así que paciencia y vayan por ello! #KeepPunching”, escribió junto a un video que compartió en sus redes sociales.

Back in Philadelphia right now on this 33° freezing morning. We are doing something that is going to be VERY special and you’ll be seeing it soon, so hang in there and go for it!!! #KeepPunching pic.twitter.com/xokvSaYVFx

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) December 16, 2019