VIDEO: un policía rapeó mientras patrullaba para que la gente se quede en sus casas

Un policía del condado de Derbyshire, Inglaterra, intentó alentar a los ciudadanos a que nos salgan durante la cuarentena a través de un rap.

Lo grabaron el sábado a la noche y en el video se puede ver a los oficiales manejando por la calle Normanton, mientras uno de ellos le pide a los residentes que se queden en sus casas para evitar el coronavirus.

“Brillante mensaje de la policía de Derbyshire, es el idioma que la gente habla y entiende acá, es un rap, manténganse a salvo y QUÉDENSE EN SUS CASAS”, twiteó el demócrata Ajit Singh Atwal:

Brilliant Message from Derbyshire police on Normanton Rd last night that’s the language people speak & understand round here Its a Rap, stay safe & STAY @ HOME, PC Mcginley your an absolute legend pic.twitter.com/EZ47tzIqps

— Ajit Singh Atwal (@AtwalAjit) April 5, 2020