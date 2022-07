En la jornada de ayer la Dirección de Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales se recibió varias denuncias de incendio forestal en La Aguada, al norte de la ciudad Capital, se trasladó inmediatamente una cuadrilla de la Brigada y al realizar la primera evaluación por parte del jefe de cuadrilla Lucas Segura, solicitó la presencia de los aviones hidrantes que realizaron varias descargas de agua en ese sector y pudieron cortar el avance de las llamas

También el día de ayer por la noche se recibe otra denuncia entre las localidades de El Espinillo y Las Pampitas, departamento Andalgalá, ante el requerimiento se trasladó una cuadrilla de la Brigada para trabajar en conjunto con Bomberos Voluntarios de esta localidad y Aconquija para realizar el combate de incendio a primera hora del día de hoy.

Ante las primeras evaluaciones también se solicita la presencia de un avión hidrante que no pudo operar en la mañana debido a la niebla que había en ese lugar, después del mediodía pudo hacer descargas de agua y junto a Brigadistas, Bomberos y lugareños se logró contener su avance.

Siguiendo con las acciones previstas, se prevé la realización de monitoreos durante la noche y a primera hora con un avión vigía para evaluar su estado y cálculo de superficie afectada. Pasado el medio día de hoy, se recibió otra denuncia de incendio forestal en la Localidad de La Merced, sobre ruta 38, se trasladó una cuadrilla de la Brigada y con la colaboración de la Policía de la Provincia pudieron contener el incendio.

Recordamos que estamos en plena Temporada Alta de Incendios forestales, y tanto este fin de semana y el inicio semanal se esperan temperaturas por encima del promedio mensual, hasta el día martes la temperatura máxima puede alcanzar los 29 o 30º C, motivo por el cual los Índices de peligrosidad de estos días sea extremo. En este contexto, solicitamos no realizar ningún tipo de quema en todo el territorio provincial, ya que pueden provocar incendios forestales y un gran daño a nuestra flora y fauna.

Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Incendios Forestales se recomienda: Hacer fuego solo en los lugares habilitados y nunca lo pierdas de vista. Al hacer fuego en lugares habilitados, tené siempre a mano recipientes con abundante agua. Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas. Nunca hagas fuego debajo de los árboles. No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques. Echá agua sobre la fogata y sus alrededores. No arrojes colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas. Esto puede ocasionar incendios.

