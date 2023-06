El vino Andreatta, de Bodegas Michango, fue distinguido por Tim Atkin, reconocido especialista en vinos de nivel internacional, como el mejor vino blanco dulce de Argentina.

La firma cuenta, constantemente, con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, por ser la única de este tipo en la ciudad y por el trabajo que vienen realizando no solo como polo productivo para la provincia, sino como alternativa para el turismo.

Mediante una plataforma virtual, el destacado Master of wine inglés, brindó su reporte 2023, dando a conocer el podio de vinos, luego de testear en febrero pasado los productos de diversas bodegas del país. De esta manera, en el rubro «Value of the year» – Valor del Año- , se destacó «El vino dulce del año», tal como calificó Atkin a la variedad de vinos Andreatta, elaborado con 50% de uva torrontés y 50% de Moscatel de Alejandría, provenientes de viñedos de más de 80 años de existencia, ubicados a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar.

Así lo explicó, Oscar Andreatta, creador y propietario de la bodega premiada: «se trata de un Master of Wine, como pocos en el mundo, que hace un ranking de vinos de cada zona vitivinícola en el mundo y este año nos tocó concursar dentro del tasting de Argentina, más precisamente del NOA, con vinos de Salta, la Rioja y Jujuy. Participamos 6 bodegas de Catamarca y recibimos una distinción especial», señaló.

«Para nosotros es bárbaro, pero fue mayor la alegría de saber que muchos vinos de Catamarca salieron muy bien puntuados, así que eso valida todo el trabajo que bodegueros y productores venimos haciendo en la provincia», agregó.

Sobre como vivió el momento de la premiación, el empresario señaló que «fue sumamente importante lo que pudimos vivir en ese momento, porque estábamos conectados no solo yo, sino toda mi familia y la gente que trabaja con nosotros, que hicieron todo eso, porque están convencidos de lo que hacemos, las horas invertidas o el dejar de lado salidas o invitaciones para darle prioridad al proceso de elaboración del vino. Es un premio al esfuerzo de todos, a la pasión de hacer lo que les gusta, convencidos que lo hacen de la mejor manera. Es el reconocimiento a todo lo que hay atrás de una botella de vino».

Tim Atkin MW es uno de los periodistas y Masters of Wine más reconocidos de la industria. Sus recomendaciones y puntuaciones son de suma importancia para las bodegas que los reciben, ya que participa como jurado en competiciones reconocidas internacionalmente. Atkin MW, de origen británico, tiene un BA de la Universidad de Durham en Lenguas Modernas y una maestría de la London School of Economics en Estudios Europeos. Se convirtió en Master of Wine en 2001, luego de ganar el Premio Robert Mondavi. También es Caballero del Vino, Chevalier du Tastevin y miembro de la Ordre du Bontemps. Además de sus destacadas columnas sobre vinos en importantes medios de diferentes países, brinda conferencias alrededor del mundo.

