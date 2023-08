Un lamentable y violento hecho tuvo lugar el miércoles en la localidad de San

Antonio, donde el automóvil particular de la precandidata a intendenta por Unión

por la Patria, Alejandra Benavidez fue atacado por autores desconocidos.

El vehículo, un Volkswagen Virtus, que se encontraba estacionado en la zona de

El Hueco de San Antonio en inmediaciones del Parque Chacarero recibió un

puntazo en la luneta, dejándola trizada producto del impacto.

El hecho se habría producido entre las 17 y las 20 horas del miércoles, y todo

hace suponer que habría tenido como intención amedrentar a la precandidata.

La denuncia fue radicada por Benavidez en la Unidad Judicial N°11 de Piedra

Blanca, donde indicó que había dejado su automóvil participar para participar junto

a un grupo de militantes de la caminata llevando la propuesta del sector que

encabeza como precandidata a intendenta junto al actual intendente y

precandidato a Senador Guillermo Ferreyra, al regresar, alrededor de las 20 horas

se dieron con el vehículo dañado.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía de la provincia, para tratar de

determinar si él o los autores dejaron huellas.

Si bien, dejó constancia que no pudo identificar a los autores, señaló que es el

segundo ataque contra su persona que sufre en los últimos días.

El primero de ellos fue el daño que sufrió un cartel de campaña política que se

encontraba instalado en el ingreso a la localidad de Las Pirquitas, que fue dañado

con elementos punzantes solo en donde indicaba su nombre, sin que sufrieran

daño el resto de precandidatos que se encontraban en el mismo cartel.

Señaló que, si bien en ese momento no tomó con preocupación el hecho, no sería

casualidad ahora el ataque a su automóvil particular que en ese momento se

encontraba junto a varios vehículos estacionados en el mismo sector y que no

sufrieron daño alguno.

Todo lo sucedido quedó en constancia en la denuncia radicada y es materia de

investigación de la Policía.