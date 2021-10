Viral: La presidenta de Marvel tuvo un exabrupto 100% argentino

Tan argentina que duele. En las últimas horas se hizo viral un video en el que se la ve a Victoria Alonso, oriunda de La Plata y presidenta de Marvel, en medio de una escena que dejó a los presentes con la boca abierta.

Se trata de un video breve de la presentación de “Eternals”, la nueva película de Marvel. En él se ve a Tamara Krinsky y James Arthur, los conductores del evento, quienes estaban entrevistando a Salma Hayek y a Don Lee, cuando llegó Alonso y Salma le preguntó, en castellano: “¿Viste a la familia de Ajax? La mamá, las dos niñas… yo estaba casi llorando”. Y ella respondió: “Me saqué la foto ya con todos, mi amor”.

Pero después se dirigió a los conductores del evento, también en castellano: “Lo único que te voy a decir es que tenemos dos superhéroes…”, pero no pudo continuar porque Hayek la interrumpió para explicarle que ellos dos no hablaban español. Lejos de disculparse, Alonso respondió con un ademán: “¡A mí no me interesa, que aprendan todos!”.

El exabrupto se viralizó y puso el foco, por un lado, en la actitud de Alonso, quien es la presidenta de Marvel desde septiembre; por el otro, en que a pesar de que cerca del 20% de la población de Estados Unidos es hispana, la mayoría no habla más que inglés.

Aunque a algunos pudo molestarles el comentario de Alonso, otros aseguran que se trata de un paso más en la apuesta por la diversidad que está haciendo desde la compañía.

Marvel ya tiene a la primera superheroína latina, al primer superhéroe coreano y a la primera superheroína sordomuda, Makkari, interpretada por Lauren Ridloff, una actriz sorda.

Victoria Alonso se mudó a Estados Unidos cuando tenía 19 años soñando contar historias y trabajar en Hollywood. Hoy, ya hace 15 años que trabaja para Marvel Studios. “Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza”, subrayó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

¡Mirá el video acá!

Mi amiga Victoria los mandó a todos a aprender español. La mejor del mundo mundial. pic.twitter.com/KEeE1fXSS0 — aхel ĸυѕcнevaтzĸy (@AxelKuschevatzk) October 20, 2021

