¡Volvió Hollywood! Guillermo del Toro relató lo extraño que es filmar en pandemia

Guillermo del Toro puede haber logrado un elenco de primera para su próxima película “Nightmare Alley”, pero el cineasta destacó las dificultades a la hora de reiniciar la filmación de la película tras la pandemia de coronavirus. La película, que Del Toro co-escribió con Kim Morgan, está basada en la novela del mismo nombre de 1946 de William Lindsay Gresham. Bradley Cooper y Cate Blanchett lideran el elenco que también incluye a Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara y David Strathairn. “Nightmare Alley” fue uno de los proyectos populares de Hollywood que se vieron obligados a detener la producción debido a la pandemia. Ahora que las actividades de producción se retomaron en Estadps Unidos, Del Toro ha dicho que es una tarea “enorme” para él adaptarse al horario de todos. “Hemos pasado por más horarios que nunca. La bendición de tener este elenco es increíble, pero las dificultades de reprogramar con todo esto son enormes. Debido a que todos están en vías de reparación, todos van a todas partes. Tienes que trabajar según el horario de todos “, dijo del Toro durante la Comic Con at Home.

“Una de las cosas que me gusta pensar es que para cada problema en cada película, hay una solución simple y elegante. A veces no lo ves de inmediato, pero creo que hemos encontrado la bala de plata, por así decirlo, toco madera, para que funcione. Pero no es fácil ”, agregó. Las cosas también han cambiado drásticamente en los sets, dijo Del Toro, ya que el equipo tiene que seguir un conjunto elaborado de pautas para garantizar un ambiente seguro para todos los involucrados en el proceso. “Estás operando un gran quirófano. Debes ser estéril, debes tener a todos en condiciones casi clínicas, pero debes recrear el carnaval con los extras y todo. “La forma de abordarlo es diferente. La forma en que se presenta con los extras, la forma en que los apila, la forma en que los contrata, por ejemplo. Los extras son contratados por día normalmente; ahora los comprará por muchas, muchas semanas … Hay docenas y docenas de páginas de precaución que realmente tuvimos que considerar “, dijo del Toro. “Nightmare Alley” presenta a Cooper como Stanton “Stan” Carlisle, un ambicioso trabajador de carnaval con talento para manipular personas. Luego conoce a una psiquiatra (Blanchett) que es aún más peligrosa que él. El proyecto proviene de Searchlight Pictures, propiedad de Disney.