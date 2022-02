Miles Kane, uno de los miembros de la banda, ha insinuado que The Last Shadow Puppets podría volver en el futuro.

El artista formó el grupo con el líder de la banda británica “Arctic Monkeys”, Alex Turner, en 2008, y publicaron dos álbumes, “The Age Of The Understatement” 2008 y “Everything You’ve Come To Expect” (2016).

En declaraciones a Music Week, Miles ha dicho que, aunque no tienen planes de reunirse pronto, no ha descartado la posibilidad de que el grupo saque otro álbum. Dijo: “No vamos a hacer nada en un futuro próximo, pero creo que sería una grosería no hacer una trilogía. Sería la frutilla del postre, ¿no?”.

Durante el año 2018, Kane dijo que “nunca diría nunca” cuando se tratara de que el grupo regrese. “The Last Shadow Puppets fue buena, me divertí mucho con ella. ¿Traerlos de vuelta? Quién sabe, ¡sí! Nunca digas nunca”.

El mes pasado, Kane ha revelado que él y Lana Del Rey tienen un álbum de material inédito que grabaron juntos. En una nueva entrevista, Miles-que lanzó su cuarto álbum en solitario, “Change The Show”, el 21 de enero- habló de su asociación creativa con Del Rey, que co-escribió su tema de 2018, “Loaded”, y le devolvió el favor en “Dealer”, del año pasado, al que también puso voz. Afirmó que ambas canciones procedían de la misma sesión de grabación, y que hay mucha más música que hicieron juntos que aún no se ha publicado. “Hicimos muchas canciones”, reveló Kane. “Creo que yo estaba coqueteando con la idea de ponerla en un álbum, luego ella, y hace unos meses recibí una llamada en la que me dijo que quería sacar [‘Dealer’]”. Kane continuó: “Esa fue la única canción de las maquetas que hicimos que tenía algo realmente especial, y es tan real. La forma en que entra y se eleva en su voz es algo que creo que nadie ha escuchado antes. Me gusta que la haya mantenido como el demo original que hicimos cuando la escribimos”.

