Walter Arévalo no prestó declaración y aseguró que la policía le robó dinero

Para el abogado del gremialista, no habría motivos para que siga detenido.

Luego de haber sido aprehendido en la madrugada del sábado es que, en la jornada

de ayer, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales

(SOEM), Walter Arévalo, fue llevado al edificio de Fiscalía General a para ser

indagado por el fiscal Horacio Brizuela.

Así, luego de ser llevado ante el fiscal, el sindicalista fue informado de la imputación

en su contra, debiendo responder por el delito de resistencia a la autoridad en calidad

de autor.

Allí, de acuerdo a las fuentes consultadas, el gremialista se abstuvo de declarar al

momento de ser asistido por el abogado Miguel Sarli, por lo que ahora será el fiscal

penal quien dispondrá los pasos a seguir, entre ellos esperar los resultados de las

pericias realizadas y otros elementos probatorios.

El sindicalista brindó declaraciones a la prensa al momento de estar en edificio

judicial de Junín al 600 y tras haber sido retirado por parte del personal policial de

traslado.

Fue en ese contexto, que según publica “Catamarca en Cana”, el titular del SOEM

dio a conocer que le habrían sustraído dinero. Puntualmente, Arévalo dijo: “Lo único

que puede decir es que la policía me robó 3.000 pesos del fardo de 100.000”.

Miguel Sarli, abogado del titular del SOEM, dijo también a Catamarca en Cana que la

abstención de Arévalo es por la falta de un material que habría captado la cámara de

seguridad próxima al lugar del incidente. Además, sobre el robo de dinero que

manifestó Arévalo, Sarli expresó que el personal policial hizo una requisa “impropia”

del automotor en que se conducía el sindicalista y que allí “había una suma de

dinero” que se iba a destinar para el pago de gastos por la fiesta de los empleados

municipales.

En este sentido, dijo en el acta del procedimiento “no estaría coincidiendo” entre el

dinero que se secuestró y el que habría, reiterando que la policía no tendría que

haber requisado el rodado del sindicalista.

Finalmente, Sarli sostuvo que Arévalo estaría en condiciones de recibir la eximición

de prisión, pues “estamos ante un delito menor, de los más bajos del código, y no hay

ningún elemento que pudiera dentro del Código de Procedimiento Penal prever que

el ciudadano Arévalo siga detenido”. Recordemos que luego de ser aprehendido, en

la jornada del sábado pasó a calidad detenido, por lo que ahora deberá esperar las

medidas que disponga la Justicia actuante.

Situación política

Cabe mencionar que luego de ser aprehendido por estar supuestamente alcoholizado

y aparentemente agredir a personal policial en la madrugada del sábado, el Frente

Amplio Catamarqueño (FAC), que lo lleva como primer candidato a concejal por la

Capital, emitió un comunicado en el cual señaló: “Hasta tanto no se aclare lo

sucedido con Walter Arévalo, candidato a concejal por nuestro frente, no vamos a

emitir ningún tipo de valoración personal sobre su conducta, mucho menos aquellas

que puedan afectar su entorno familiar, laboral e institucional”.

No obstante, aclararon que “en caso de resultar responsable de los hechos de los

cuales se lo acusa, vamos a exigir su inmediata renuncia a la candidatura propuesta,

porque nuestro frente electoral repudia y condena todo tipo de conducta contraria al

respeto de los valores democráticos, más aun si fueran cometidas por alguno de sus

miembros e integrantes”.