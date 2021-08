Warner Bros. está trabajando en tres nuevas series de Harry Potter

En un mundo audiovisual que cada vez profundiza más en las ficciones creando spin-offs, secuelas y precuelas, el universo mágico de Harry Potter no podía estar exento. Lo que era una saga literaria de 7 entregas y 8 películas está a punto de expandirse a nuevos niveles. Este crecimiento ya había empezado hace algunos años con la saga de precuelas de “Animales Fantásticos”, la obra teatral “El legado maldito” y un nuevo videojuego de la saga llamado “Hogwarts Legacy”.

Sin embargo, y si bien se había dado a conocer que el próximo paso sería una serie de televisión para HBO Max, todo indica que no será tan solo una. Según informó el sitio Giant Freakin Robot, el estudio estaría trabajando en no uno, sino en tres proyectos en simultáneo. Si bien no hay mayores detalles sobre estas potenciales ficciones, una de las propuestas estaría basada en el personaje de Hermione Granger, una de las mejores amigas de Harry Potter. Hasta se rumoreó que el estudio estaría buscando traer de regreso a Emma Watson para que retome su amado rol. Otro de los proyectos en los que Warner estaría trabajando, es una precuela sobre el padre de Harry, James Potter, y sus amigos quienes eran llamados “Los merodeadores”.

La idea es que estas potenciales ficciones se basen en distintos personajes cuyas historias se enlacen en distintos momentos del Mundo Mágico, creando así un universo interconectado, como lograron Marvel y Star Wars.

Mientras tanto, los seguidores de la saga ya esperan ansiosos el estreno de “Animales Fantásticos 3″ para julio de 2022.

