El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación fracasó en su intento de

sesionar ayer para tratar un conjunto de iniciativas más allá que propuso ampliar el

temario del plenario, ante la negativa por parte de Juntos por el Cambio (JxC) y

otros bloques de dar quórum y habilitar el debate. Cecilia Moreau, la presidenta de

la cámara, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que solo se habían

reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para iniciar, ya que habían asistido

116 del Frente de Todos, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda.

Antes de la sesión, el FdT había anticipado su voluntad de incorporar una serie de

iniciativas al temario, entre ellas la de alquileres y de protección de humedales,

pero JxC y el Interbloque Federal mantuvieron su postura. En conferencia de

prensa, referentes opositores dijeron que no aceptaron la propuesta del oficialismo

y reiteraron su postura de no facilitar el número para sesionar.

En este marco, la diputada nacional de Catamarca, Silvana Ginocchio (FdT),

lamentó que la oposición no haya dado quórum para la última sesión del año

donde se preveía tratar “temas trascendentes como la moratoria previsional”. En

su alocución, la legisladora nacional remarcó que “8.000 catamarqueños y

catamarqueñas esperaban esta ley para poder acceder” a su jubilación. “Nos

encontramos con un recinto donde esas bancas están vacías”, dijo en referencia a

la oposición, cuya ausencia aseguró que “nos da la pauta de que hay todo un

sector al que no le importan los temas que le interesan a la gente, que responden

a otros intereses”.

“Mi preocupación es que esto se naturalice, que se haga habitual. Nos estamos

acostumbrando a que de manera constante exista la amenaza de abandonar el

recinto, de estar parados al lado de sus bancas sin dar quórum, de no asistir, de

estar detrás de las cortinas. Desde nuestro bloque creemos que esto no hace

nada bien a la democracia, que no es la manera. Sabemos que tenemos distintos

modelos, pero hay situaciones, proyectos, que deben ser estratégicos”, puntualizó

Ginocchio e invitó a las y los integrantes de la oposición a que reflexionen.