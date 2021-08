“Y: The Last Man” y un impactante apocalipsis

En cuanto a su trama, pinta un inquietante futuro cercano. Una extraña enfermedad mata a todos los mamíferos con un cromosoma “Y”, excepto a un hombre llamado Yorick Brown (Ben Schnetzer) y a su mono mascota Ampersand. La serie contará la historia sobre estos sobrevivientes en medio de la extinción de la raza humana.

Completan el elenco Diane Lane como la congresista Jennifer Brown, Ashley Romans como la agente Agente 335, Amber Tamblyn como Kimberly Cunningham, Diana Bang como Dr. Allison Mann, Olivia Thirlby como Hero Brown, Marin Ireland como Nora Brady, Elliot Fletcher como Sam Jordan y Juliana Canfield como Beth Deville.

“Y: The Last Man” se estrena el 13 de septiembre en Hulu. Si bien este servicio de streaming no opera en Latinoamérica, Star+ llegará a la región el próximo 31 de agosto y tendrá varios de los títulos de Hulu.

¡Mirá el tráiler acá!