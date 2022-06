TORNEO APERTURA COPA “JULIO OSCAR VARELA”

CATEGORIA SENIOR : tras la culminación de la primera ronda del Torneo Apertura de la categoría Sénior de la Liga de Graduados, copa “Julio Oscar Varela” en la que las posiciones finales quedaron de esta manera determinando los cruces en semifinales del líder Profes/limar contra Educación Técnica que en la última fecha y gracias a su triunfo ante los Contadores A, y desplazo a los Profesores Terciarios de la definición. En tanto la otra semi se tenían que ver las caras los dos equipos de Contadores.

Equipos PJ PG PE PP GF GC PS Profes/Limar 08 08 00 00 25 04 24 Contadores B 08 07 00 01 27 12 21 Contadores A 08 05 00 03 12 11 15 Prof. Terciar 08 04 01 03 14 14 13 Educ. Técnica 08 04 02 02 14 19 14 Policías 08 02 01 05 07 20 07 Agrónomos 08 03 00 07 06 12 09 Agrimensor 08 00 00 08 00 08 00 Prof. Ed. Física B 08 00 00 08 00 08 00

Goleadores: Germán Werner (Contadores B) 16 goles; Daniel Casco (Profes/Limar) 11; Pedro Olmos (Contadores A) y José Ramos (Profes/Limar) 9; Ariel Rivera (Ed. Técnica) 6; Manuel De la Quintana (Profes/limar), Luis Gershani (Ed. Técnica) 5; Ariel Rivero (Agrónomos), Jorge Peralta (Policías), Abel Varela (Ed. Técnica) y Fabián Sosa (Prof. Terciarios) 4; Adrián Fedullo y Raúl Medina (Prof. Terciarios), Felipe Vega (Contadores B), Daniel Toloza y Luis Rodríguez (Profes/Limar) 3 goles. –

Resultados de SEMIFINALES:

En la primera semifinal, el líder y actual multicampeón 2021, Profes/limar no tuvo inconvenientes en firmar su pase a la final ante los educadores ya que arranco ganando desde el inicio con una conquista de su goleador Daniel Casco y aunque a los pocos minutos los técnicos igualan con un golazo de Luis Gershani, pero los “profes” tras varias ocasiones desperdiciadas por José Ramos, pero antes del final de la etapa Ramos saca provecho a una desinteligencia entre el arquero de los técnicos y su defensa, logra poner nuevamente adelante a su equipo, resultado este con el que se van al descanso.

En la segunda parte es Casco quien aumenta las cifras a tres para los “profes” cerca de los 10 minutos, pero los técnicos logran descontar, ahora con otro golazo, esta vez de Sergio Gershani que desde fuera del área se la pone por sobre de la cabeza al seguro golero de los profesores, Humberto Valdez. Con esta aproximación, el técnico de los profesores, Daniel “chivo” Lecco realiza una serie de cambios para oxigenar la mitad de la cancha y allí termina por asegurar el partido con un gol del recién ingresado Luis Rodríguez con lo que allí los técnicos bajan los brazos y antes del cierre del cotejo es José “pila” Ramos quien termina de decorar el resultado.

En la otra semifinal, en un clásico de alto voltaje emotivo, los Contadores A derrotaron a sus colegas del B por cuatro tantos a dos y se clasifico para la final contra los profes/limar. El ganador arranco aprovechando todas las ventajas que le otorgo su rival que no encontraban la pelota, y como que se los veía perdido ante la dinámica que imponían el “Payo” Páez con Pero Olmos, secundados en el despliegue incansable de Ariel Carrizo en el medio y no extraño que el cotejo rápidamente empiece a encarrilarse con dos goles seguidos por parte de Ariel Carrizo y “Cacho” Verdón, que “remendado” lo vistieron para completar el equipo. Y la diferencia no fue más abultada por fallas en la definición de los delanteros o volantes del equipo A.

En la segunda mitad, el técnico del equipo B de Contadores mete cuatro cambios que le permiten ahora discutir palmo a palmo la tenencia de la pelota y logra descontar a través del “pelusa” Córdoba que de penal abre la ilusión del empate. Las acciones se empiezan a suceder en las dos áreas con partido vibrante de ida y vuelta, pero Páez pone el tercero casi promediando la etapa y minutos después es Carrizo quien de contra aumenta las cifras a cuatro, de allí en adelante el equipo perdedor comienza a “cascotear” la valla del equipo A defendida por Carlos Olima, hasta que logra descontar por intermedio de Germán Brastchi. Pero de allí hasta el final el ganador aguanto el resultado a pie firme para acceder ahora a la definición del torneo.

RONDA CAMPEONATO: Profes/Limar 5 (Daniel Casco 2, José Ramos 2 y Luis Rodríguez) – Educación Técnica 2 (Luis Gershani y Sergio Gershani) y Contadores A 4 (Ariel Carrizo 2, Osvaldo Verdón y Gustavo Páez) – Contadores B 2 (Raúl Córdoba y German Werner).-

RONDA CONSUELO: Policías 4 (Carlos Vergara 2 y Claudio Godoy 2) – Agrónomos 2 (Ramón Iriarte y Guillermo Rosales)

Este miércoles las finales.

Este miércoles, en cancha de Contadores se jugarán los partidos definitorios arrancando desde las 14.30 hs la final por el tercer puesto entre Contadores B contra Educación Técnica, al final de este partido se procederá a la entrega de una plaqueta a los familiares de Julio Oscar Varela, ex árbitro y incansable colaborador de nuestra institución, desparecido físicamente el año 2021 a raíz del Covid. Y posteriormente se jugara la gran final entre Contadores A vs Profes/limar. Mientras tanto en cancha de Don Segundo, desde las 15 hs, Policías se enfrentara a los Profesores Terciarios por el título de la copa de Bronce. Con lo que se cerrara este primer torneo de la temporada.

Se sortea el Anual!

Asimismo, este jueves, en reunión de delegados se procederá al sorteo del fixture del torneo Anual con la novedad que contara con la incorporación del equipo de Arquitectos.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Ya están los finalistas del apertura de la Liga de Graduados se publicó primero en Catamarca Provincia.