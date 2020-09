Ya suman 400 aislados en Belén

El intendente de la ciudad de Belén, Daniel Ríos (foto), aseguró que hay una

marcada preocupación en la comunidad por los casos positivos de COVID-19 de

algunos vecinos. El jefe comunal también consideró que se vendrán días

complicados en el municipio debido a que hay más de 400 personas aisladas.

“Hay mucha preocupación, no van a ser días fáciles los que se vienen dado a que

hay mucha gente aislada, muchos contactos estrechos. Lo bueno de todo esto, hasta

ahora, es que los infectados todos son asintomáticos hasta el momento, no se

presentaron complicaciones en los mismos”, aseguró Ríos en una entrevista con

Radio Valle Viejo.

El Intendente, además, relató: (Durante el fin de semana) “hubo escraches

destinados a mi persona diciendo que había gente en mi casa. En ningún momento

hubo personas ni autoridades.

”Se ha dado una serie de situaciones este fin de semana que a mí me preocupan,

porque en estos momentos deberíamos estar todos preocupados y abocados a la

situación de todas estas familias que les toca atravesar este difícil momento”,

consideró.

En otro pasaje del diálogo radial, Ríos resaltó que “esos últimos cinco casos positivos

ya estaban aislados. Las personas infectadas han dado a conocer todo el listado de

contactos y sobre eso se trabaja. Eran contactos estrechos”.

Ríos mencionó que por estos días en Belén se encuentra “en Fase 0, en la situación

del primer decreto que salió a nivel nacional. Lo hemos ampliado una semana más”.

Y reconoció que luego de haberse detectado los primeros casos de COVID-19 “la

gente ha tomado conciencia y es escaso el movimiento de gente en Belén. Somos

conscientes de la situación sanitaria que tenemos. Por lo tanto, no van a ser días

fáciles en esto. Tratamos de hacer todo lo posible. Estamos unidos, trabajando de

forma conjunta. Hay mucho contacto por parte de la ministra de Salud (Claudia

Palladino). Es la realidad que nos toca vivir”.