A través de las redes sociales, el presidente del Concejo Deliberante capitalino y edil oficialista, Nicolás Zavaleta, se expresó en contra de una posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo llamativo fue que en el posteo cuestiona con cierta perspectiva política al funcionariato y al gobernador Raúl Jalil dejando frases como “no parás de equivocarte” y que está en su derecho de “seguir por este absurdo camino o volver a quienes te pusieron en el lugar que ocupás”.

En primer lugar, el edil observó que “son pocos los que piden que se mantengan” las Primarias y contempló que “del Gobernador hacia abajo, discutamos las mejores opciones”. Sin embargo, apuntó: “Los errores que está cometiendo quien en algún momento consideramos como conductor, nos lleva primero a la certeza de no cumplir con lo prometido, después, y no menos importante, a soportar a quienes tocamos las puertas y prometimos lo que nos exigían y no se cumplió, a sufrir el escarmiento y el cólera de los vecinos mientras los funcionarios…bien, gracias”.

Zavaleta pidió poner “lo que hay que poner, nos hagamos cargo de una situación casi vergonzosa”. “Resolvamos esto desde lo político y si nuestro Gobernador considera que no somos necesarios, busquemos una alternativa que nos represente”, sugirió el concejal deslizando la opción de un quiebre en el oficialismo. Así, remarcó que las PASO “son una tremenda herramienta para disciplinar a quienes no cumplen con el mandato del pueblo”.

En su escrito, el titular del CD disparó: “Estimado Raúl Jalil, no parás de equivocarte y vamos a trabajar para que entiendas que hay dos caminos: el triunfo o la derrota. Sos el Gobernador y estás en tu derecho de seguir por este absurdo camino o volver a quienes te pusieron en el lugar que ocupás”.

Fuente: El Chasqui Digital

