Zlatan Ibrahimovic podría no regresar al fútbol por culpa del coronavirus

El fútbol es una de las actividades que se ha visto paralizada por la pandemia del coronavirus. Las principales ligas de Europa han cancelado todo tipo de encuentros de forma indefinida y muchos ya piensan en dar término a la actual temporada.

Pero la cuarentena por el covid-19 ha generado otro problema y tiene relación con los futbolistas que terminan contrato en el mes de junio y que corren el riego de no renovar.

Hay otros que podrían no regresar al fútbol y anunciar su retiro anticipado. Es el caso de Zlatan Ibrahimovic, el delantero de 38 años que llegó a finales de 2019 al AC Milan y que tiene contrato hasta junio.

A pesar de que es una edad en que la mayoría de los futbolistas ya están retirados, el caso del sueco es diferente, ya que hasta el momento ha mostrado un altísimo nivel y un talento de aquellos, el que lo ha llevado a vestir las camisetas del Ajax, Juventus, Barcelona y Manchester United, entre otros.

“No necesita dinero, no necesita fama, necesita un proyecto que está actualmente congelado. Es poco probable que decida quedarse en el Milan, un club que navega entre la posibilidad de clasificarse para la próxima Europa League y la nada. Quizás, en este punto, la finca cerca de Estocolmo y un futuro gerencial con Mino Raiola estén más cerca”, dice La Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, Zlatan no quiso renovar contrato ya que consideraba que el equipo italiano no es competitivo. Uno de los equipos que estaría interesado en el delantero es el Monza, del a Serie C y que es dirigido por Cristian Brocchi, quien fuera compañero de Ibrahimovic en Milan.

“Los tifosi del Monza se equivocan si piensan que fichar a Ibrahimovic es imposible. Tenemos un club con ambición y fuerza, es un privilegio”, dijo Brocchi.

De todas formas hay que esperar a ver qué ocurre, ya que hasta el momento la Serie A se encuentra detenida por tiempo indefinido y ya se está pensando en cerrar la temporada y retomar el próximo año.

Foto: Shutterstock