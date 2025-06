Nota vista: 0

Desde nuestra agrupación estudiantil Unión de Estudiantes de Derecho, queremos informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que el actual proceso electoral para la elección de consejeros estudiantiles, consejero superior y colegio electoral, el cual ha sido gravemente vulnerado por maniobras irregulares, decisiones arbitrarias y un uso abusivo del poder institucional, por parte de la agrupación FRANJA MORADA DERECHO que afectan directamente la transparencia, legalidad y equidad del proceso

Como cada año, desde nuestra agrupación cumplimos en tiempo y forma con todos los requisitos para la presentación de lista, sin errores ni irregularidades, respetando estrictamente los plazos y el reglamento electoral. Hicimos las cosas bien, como corresponde y acorde a Derecho.

Sin embargo, la lista presentada por la agrupación oficialista, franja morada, contenía al menos cinco candidaturas que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por el Reglamento General Electoral, incluyendo personas que no cumplían con el requisito de materias aprobadas, e incluso un estudiante que se encuentra actualmente privado de su libertad, residiendo en el Servicio Penitenciario. Este último caso es de extrema gravedad institucional y humana: se utilizó el nombre de una persona privada de su libertad como una herramienta electoral, en una maniobra que roza la violencia simbólica, y que constituye un FRAUDE ELECTORAL al poner en una lista a un alumno que en la realidad no podrá cumplir con los deberes que le son propios al cargo.

Sin dejar de lado, que el Reglamento General Electoral, expresamente inhibe a las personas privadas de su libertad de poder ser candidatos.

En los hechos, presentamos en tiempo y forma las impugnaciones a los candidatos que no cumplían con los requisitos y oportunamente la Junta Electoral de la Facultad de Derecho, aplicando el Reglamento y teniendo en cuenta que las impugnaciones superaban ampliamente el MÁXIMO PERMITIDO POR EL ARTÍCULO 52 del Reglamento, dio por caída la lista, luego la agrupación franja morada presento un recurso con apelación en subsidio, la Junta de nuestra facultad lo elevó a la Junta General y es aquí donde este órgano colegiado actúa con total parcialidad, arbitrariedad e ilegalidad decidió oficializar la lista impugnada. Lo hizo ignorando plazos, violando el artículo 52 del Reglamento (que impide más de dos sustituciones de candidatos), y habilitando modificaciones extemporáneas de la lista que ya había sido objetada por múltiples motivos y totalmente sin sustento jurídico que respalden su decisión. Es importante destacar que no es la primera vez que la franja morada derecho no completa una lista, sino que en el año 2023 en un mismo escenario, la misma Junta, presidida por el Rector Oscar Arellano, en esa oportunidad tuvo por decaída la lista, actuando hoy en día en forma contradictoria. Esto nos lleva a pensar, que se juega estas elecciones para tener que apartarse de la norma???

Esta decisión arbitraria y claramente direccionada no es un error aislado. Forma parte de un patrón sistemático de favoritismo hacia un sector político afín a las autoridades universitarias, con el claro objetivo de perjudicarnos como agrupación disidente, pues LA FRANJA MORADA, goza de total impunidad dentro de la UNCA, hace y deshace a diestra y siniestra a su conveniencia política y persigue a quienes no son partidarios a ellos. No pasando estas situaciones exclusivamente con nuestra agrupación sino también en otras facultades donde espacios contrarios al rectorado son perjudicados y están por recurrir a los tribunales federales para encontrar justicia en una Universidad que no la hay.

Por ello, nosotros también iremos a la Justicia Federal para encontrar una resolución justa y adecuada a derecho.

Queremos dejar en claro que nuestro accionar no busca impedir la participación de ningún sector, sino que se garantice un proceso justo, limpio y con reglas iguales para todos. Lo que reclamamos es legalidad, equidad y respeto por las normas, porque una elección manipulada no representa a nadie y pone en riesgo la legitimidad de todo el sistema universitario.

No tenemos miedo de competir. Queremos elecciones. Queremos debatir. Queremos que el estudiantado elija de manera transparente, pero exigimos competir en igualdad de condiciones, sin privilegios ni los usuales acomodos a la Franja Morada Derecho. La democracia universitaria no puede construirse sobre favoritismos ni sobre resoluciones digitadas desde arriba para proteger a una agrupación amiga del poder.

Denunciamos con firmeza este bochornoso accionar, que tiene como principal responsable al rector de la universidad, quien ha intervenido de manera directa para beneficiar a su espacio político y perjudicarnos como agrupación independiente, desconociendo la autonomía del claustro estudiantil y degradando el proceso democrático.