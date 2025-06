Nota vista: 0

El Servicio de Odontología de la Municipalidad de la Capital comenzó ayer, la entrega de prótesis dentales, una iniciativa destinada a devolver estética y función a los pacientes, ayudando así a recuperar su autoestima y confianza.

Ana Lagoria, subsecretaria de Salud, destacó la importancia de esta entrega: «Hoy es un día de entrega de prótesis dentales. esto es importante aclarar porque si no hacemos prótesis creen que son cualquier otra prótesis. No, prótesis dentales. Sanidad Municipal tiene un programa que es de prótesis. no es nuevo, hace muchísimos años. tiene tres laboratorios de prótesis donde existen técnicos protesistas que son auxiliares de odontología».

Además, Lagoria explicó que el programa busca dar cobertura a pacientes preferentemente de la capital y sin cobertura social, aunque también se reciben pacientes del interior de la provincia. «Nosotros estamos recibiendo pacientes de Capayán, Belén, Tinogasta, entre otros departamentos», agregó.

Hasta el momento se han entregado 13 prótesis dentales a adultos, incluyendo prótesis parciales y totales. «En total se han entregado más de 20 prótesis al día de hoy», informó Lagoria.

la subsecretaria también enfatizó la importancia de la salud bucal: «Primero, la salud bucal es fundamental. creemos que cuanto más sana tengamos la boca, también menos enfermedades vamos a tener». Resaltó que una buena salud bucal es crucial para una adecuada alimentación y bienestar general, especialmente en adultos mayores y embarazadas.

lagoria aclaró que los interesados deben acercarse al área de odontología: «Los chicos los van a recibir los asistentes odontológicos en los consultorios o por admisión. esto también es importante; no es que yo vengo y me pongo una prótesis. esto tiene un proceso para la realización. lo tiene que controlar el odontólogo, quien le dará un tratamiento y lo irá controlando. cuando su boca esté en condiciones de tomar la muestra, se toma la muestra y se empieza a realizar su prótesis. luego lo llaman, como en el día de hoy, y se le entrega su prótesis».

para acceder a este programa, los interesados deben acercarse a Sanidad Municipal (lunes a viernes a las 7 am), al Minihospital Carlos Bravo (lunes, miércoles y viernes a las 9 am), o al Minihospital Edgardo Acuña (lunes a viernes a las 7 am y 14 hs). los pacientes deberán someterse a un estudio socioeconómico realizado por las asistentes sociales para ingresar al programa.

esta entrega de prótesis dentales representa un paso importante hacia la mejora de la calidad de vida de la poblacion, promoviendo una boca sana como el primer paso hacia una vida saludable.