El domingo 15 de junio, Fiesta de la Santísima Trinidad, que coincidió con el Día del Padre, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Santa Misa rogando especialmente por el eterno descanso del alma de los papás fallecidos, en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú de Capital.

A primeras horas de la fría mañana dominical, un buen número de fieles se dio cita en la capilla de la necrópolis local, para elevar súplicas por los padres fallecidos y visitarlos en el campo santo.

En su homilía, Mons. Urbanč reflexionó sobre el misterio de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, imposible de entenderlo desde nuestra finitud humana. “Hoy estamos celebrando el misterio más importante de nuestra fe cristiana, cual es que creemos que hay un solo Dios verdadero y tres Personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si somos cristianos en serio, todos los días comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un acto de fe”.

Asimismo, afirmó que “la primera verdad de Dios es la paternidad, Dios es Padre porque es fuente y origen de toda vida, de todo lo que existe, y es Creador, por ser Dios, de la nada. Un papá y una mamá pueden engendrar a un niño, pero no de la nada sino a partir de algo, en cambio Dios crea de la nada. La paternidad de Dios es una paternidad extraordinaria que nos desborda a nosotros… apenas podemos vislumbrar algo de esta grandeza de Dios, Uno y Trino”.

Siguiendo con su predicación afirmó que “Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, cada uno de nosotros es expresión de Dios, una obra suya única e irrepetible”.

Más adelante aseveró que “el misterio de Dios es un misterio de amor, porque es una perfecta relación entre tres Personas… San Juan en su carta nos lo dirá explícitamente: ‘Dios es amor’. Y nosotros sabemos que hemos sido creados a imagen del amor. Entonces tenemos que vivir amándonos, no matándonos, no odiándonos, no envidiándonos, sino amándonos, porque somos imagen y semejanza de ese Dios. No es un Dios unipersonal que crea cosas, es un ser que son Tres personas, es decir es una perfecta relación de tres Personas”.

En este sentido señaló que “nosotros somos fruto de un misterio de comunión y hemos sido creados para la comunión, no para la división, no para el enfrentamiento, no para la soledad sino para la comunión”.

En otro tramo de su mensaje, expresó que en este Día del Padre, “estamos honrando bien a los papás rezando por ellos y, sobre todo, meditando. Por eso es providencial que en este 15 de junio caiga justo domingo de la Santísima Trinidad, que podamos reflexionar y agradecer a Dios por nuestros papás, porque cada papá tiene que ser sacramento de la paternidad de Dios. Los padres representan a Dios delante de la sociedad, delante de su esposa… Por eso es importante tener claro lo que es Dios como Padre”, lo cual se refleja en “ternura, cariño, cercanía, protección, amabilidad, que se juegue por uno, ese Dios que es vida, que protege la vida, que acompaña, que cuida, eso es ser sacramento del Padre. Lo mismo la madre, porque padre y madre se relacionan con la paternidad de Dios, padre y madre encuentran la fuente inspiradora de su accionar en Dios”.

“Hoy -continuó- ponemos la mirada en la figura del padre, pero es importante que sepamos reflexionar y profundizar acerca de nuestros roles en Dios. Como es Dios, así tengo que ser yo en el rol de papá o de mamá, siempre cercano, siempre expresión de amor, y aquel que posibilita que entre todos formemos una profunda comunión”.

Refiriéndose a su experiencia personal, compartió que “estoy muy contento porque es el Día del Padre, y me acuerdo de mi papá que está en el Cielo y tengo que estar agradecido con él, porque me enseñó a conocer, amar y servir a Dios… y espero gozar de Él. Así que pido a papá y mamá que me ayuden desde el Cielo, para que también pueda llegar un día al Cielo, para poder estar en la presencia de Dios”.

Hacia el final invitó: “Vamos a rezar por nuestros padres, para que el Señor los tenga en la gloria, les perdone los pecados que hayan cometido si tienen que purificarse todavía, y puedan disfrutar de la paternidad de Dios en el Cielo. Y que desde el Cielo nos ayuden a cumplir con responsabilidad la misión que nosotros todavía tenemos en este mundo”.