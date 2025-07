Nota vista: 0

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró importantes obras en el barrio que a partir de ahora será conocido como barrio Balcón del Poncho. Este nombre, elegido por los vecinos para reflejar la esencia del lugar y su profunda conexión con la identidad de la fiesta catamarqueña y las raíces culturales de sus familias.

Las obras ejecutadas, que benefician a más de 250 familias, incluyen la instalación de luminarias LED, pavimentación, cordón cuneta, cartelería de nomenclatura y sentido de circulación, red de agua potable y red de cloacas en 14 cuadras, adyacentes al Predio Ferial donde se lleva adelante la festividad de invierno más grande del país. Además, de que estas mejoras transforman el espacio y elevan la calidad de vida de los habitantes del barrio, también dejarán grandes beneficios para los demás vecinos y turistas que circulen por las calles que rodean a la Fiesta del Poncho.

En un emotivo acto, Fabiana Arias, en representación de los vecinos compartió la profunda alegría y el significado de esta transformación: «Hoy me toca el honor y el inmenso placer de decir unas palabras en nombre de quienes habitamos este barrio y lo sentimos parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestros sueños».

También recordó los inicios: «no había nada, pero lo soñábamos todo…alguien nos escuchó de verdad y llevó nuestras voces allí donde era necesario. Ese alguien fue el intendente Gustavo Saadi y el concejal de circuito, los sueños comenzaron a materializarse”. Arias destacó la gran obra de cloacas en las lomadas, un proyecto que funcionarios anteriores consideraban «imposible» y «inviable». «Pero esta gestión nos dijo que sí se puede y logramos el proyecto», afirmó, marcando el inicio de una nueva historia.

En un momento de profunda emoción, Fabiana compartió una experiencia personal: su hijo Martín, de 26 años, quien vivió mucho tiempo en el barrio sin poder moverse libremente en su silla de ruedas debido a las calles de tierra y piedras. «No podía hacer algo tan simple como ir al kiosco, como lo hace cualquier persona», relató. Hoy, gracias al pavimento y las nuevas veredas, Martín puede recorrer el barrio, salir por sus propios medios hasta la avenida. Ya no depende necesariamente de terceros para moverse libremente, y eso para una madre no tiene precio».

«Es un acto de justicia, de reconocimiento, de amor colectivo. Es la confirmación de que cuando los vecinos nos unimos, cuando nos escuchan, cuando hay voluntad política, las transformaciones llegan. Las obras son inclusión, libertad, derechos, son el respeto concreto por la vida de cada vecino y cada vecina» concluyó Arias.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi, expresó: «Tengo alegría, pero fundamentalmente alivio. Alivio de poder haber cumplido con la palabra empeñada con los vecinos y vecinas de este barrio», manifestó el intendente Saadi, recordando su visita previa. «Yo me acuerdo perfectamente, fue en esa esquina que vinimos, escuchamos, había muchísimos reclamos, pero aquí lo que reclamaban era básicamente servicios. O sea, es lo mínimo e indispensable que tiene que tener un barrio: el servicio de agua, de cloaca, tener iluminación, tener cordones cuneta, tener asfalto».

El jefe comunal relató los desafíos técnicos y financieros que implicaron las obras, mencionando que «había ingenieros que me decían, es imposible por la montaña hacer la obra de agua y cloaca». Sin embargo, con el trabajo del arquitecto Javier Varela y otros ingenieros, se encontró la solución. La financiación fue otro obstáculo: «postulamos en la Nación, presentamos todos los proyectos, nos aprobaron. Y cuando tenían que mandarnos los fondos, ya no nos mandaban los fondos, no sé si se acuerdan. Y nos agarraba una desilusión, porque había un compromiso. Entonces pusimos los fondos municipales, propios, y así pudimos cumplir».

El jefe comunal enfatizó la importancia de la urbanización como un pilar fundamental de su gestión. «Ustedes, si alguna vez me escuchan, yo hablo mucho del tema de urbanizar», señaló. «Cuando vamos a un barrio y ponemos agua y cloaca, eso tiene que ver con la salud y con el ambiente de nuestros vecinos. No hay situación más triste y más grave que ver algún niño o niña jugando sobre aguas servidas. Eso atenta al ambiente y atenta a la salud». En este sentido, afirmó: «Muchas veces hablamos que hay que invertir en salud, en el hospital, yo creo lo mismo. Pero tenemos que invertir en evitar que nuestros vecinos y vecinas lleguen a un hospital. Y eso es la urbanización».

«Hoy, fundamentalmente, son servicios que se piden por aplicación. Y esto, como dijo Fabiana, es dignidad. Es inclusión. No solo se transforma el barrio, sino que transforma la vida de las personas», añadió Gustavo.

Durante su alocución, el intendente adelantó que desde la Municipalidad de la Capital se está trabajando arduamente en otras obras de urbanización que se están llevando a cabo en los barrios Lomas del Mirador, 23 de abril, 48 viviendas, República Argentina y La Esperanza, y anunció el inicio de obras en Parque Sur, Lomas del Tala y los tres portales del Norte. El objetivo para el año y medio restante de gestión es claro: «Que nuestra ciudad capital sea la primera ciudad capital del interior del país garantice a sus vecinos los servicios básicos de agua, cloaca, asfalto e iluminación» enfatizó.

Finalmente, el intendente Saadi expresó su reconocimiento a los trabajadores municipales y del sector privado, quienes dejaron su huella en el barrio. «Los trabajadores del sector público que hoy dejaron una pequeña huella en este barrio. Y también trabajó en otra parte de una obra del sector privado. No hay buenos ni malos. Son trabajadores del sector público, del sector privado, a quienes hay que respetarlos», afirmó. Concluyó resaltando la transformación: «Dejamos ese barrio de los olvidados y hoy tiene vida este nuevo barrio del Balcón del Poncho”.

Acompañaron al jefe comunal, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, el director de Alumbrado Público, Julio Medina, el director de Infraestructura, Carlos Aguirre, el concejal del circuito, Francisco Sosa, la Presidenta de la cámara de diputados, Paola Fedeli , entre otras autoridades.