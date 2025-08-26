Nota vista: 0

María Antonieta de las Nieves, reconocida en todo el mundo por dar vida al personaje de La Chilindrina, debió ser internada en los últimos días. Una amiga cercana reveló que la causa estuvo vinculada a serias complicaciones neurológicas.

“El miércoles 20 de agosto nos asustó mucho. La tuvieron que llevar de urgencia al hospital porque, aparentemente, sufrió una crisis de ansiedad. Ahora está estable. Le recetaron medicamentos para mantenerla tranquila. Lo único que pidieron los médicos fue que permanezca bajo control permanente, pero en un momento se desorientó y reaccionó de manera agresiva”, comentó la fuente a la prensa mexicana.

Frente a esta versión, la hija de la querida actriz salió a aclarar cómo se encuentra realmente su madre. “Tuvo una baja de sodio, pero ya está recuperada. Está aquí en casa y se siente muy bien”, aseguró Verónica Fernández. La intérprete, de 78 años, había aparecido hace poco en Sin querer queriendo (Max), la serie homenaje a Chespirito, donde tuvo una participación especial.

👉 El insólito detalle: ya tiene organizado su propio funeral

Aunque goza de buena salud, La Chilindrina ya dejó preparado cómo quiere que sea su despedida el día que le toque partir. Así lo contó en una entrevista, donde dio precisiones sobre la ceremonia y hasta la vestimenta que desea usar.

“Yo ya tengo todo listo para cuando llegue ese momento, que será dentro de 20 años. Elegí mi ataúd, me gustó mucho porque tiene imágenes de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Y claro que me van a maquillar”, reveló a periodistas. La confesión sorprendió y hasta inquietó a muchos fanáticos de El Chavo del 8, que no pueden creer que se haya animado a planificarlo todo.

María Antonieta de las Nieves, tal como figura en su documento, también expresó un deseo especial: que después de su muerte le hagan una estatua de cera, al igual que a Chespirito. “Me encantaría estar en el Museo de Cera. Si está El Chavo, imagínense lo lindo que sería que también esté La Chilindrina”, concluyó.