“Doble Filo” se convirtió en el punto de encuentro preferido de los adolescentes que buscan un corte de pelo moderno y a la moda. La barbería, ubicada en la capital catamarqueña, reúne cada día a decenas de jóvenes que apuestan por looks innovadores y personalizados.

Con un ambiente juvenil y estilistas que están atentos a las últimas tendencias, Doble Filo logró posicionarse como un espacio donde no solo se trata de un corte de cabello, sino también de identidad y estilo propio.

Los peluqueros destacan que los cortes más pedidos son los que imponen influencers, futbolistas y referentes de la cultura urbana, aunque cada cliente busca darle su toque personal.

En un contexto donde la moda y las redes sociales marcan el ritmo, Doble Filo se consolida como la barbería de referencia para los adolescentes de Catamarca.

📹 Desde Catamarca Despierta estuvimos en el lugar y te mostramos en vivo por qué es el elegido de los más jóvenes.

