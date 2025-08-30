Nota vista: 0

 

“Doble Filo” se convirtió en el punto de encuentro preferido de los adolescentes que buscan un corte de pelo moderno y a la moda. La barbería, ubicada en la capital catamarqueña, reúne cada día a decenas de jóvenes que apuestan por looks innovadores y personalizados.

 

Con un ambiente juvenil y estilistas que están atentos a las últimas tendencias, Doble Filo logró posicionarse como un espacio donde no solo se trata de un corte de cabello, sino también de identidad y estilo propio.

 

Los peluqueros destacan que los cortes más pedidos son los que imponen influencers, futbolistas y referentes de la cultura urbana, aunque cada cliente busca darle su toque personal.

 

 

En un contexto donde la moda y las redes sociales marcan el ritmo, Doble Filo se consolida como la barbería de referencia para los adolescentes de Catamarca.

 

📹 Desde Catamarca Despierta estuvimos en el lugar y te mostramos en vivo por qué es el elegido de los más jóvenes.

 

#DobleFilo #CatamarcaDespierta #Juventud #Tendencias #CortesDePelo

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor