El catamarqueño «La Máquina» Agüero dio el peso (58,950 kg) y está listo para su gran desafío internacional. Mañana enfrentará al mexicano Diego Aleman por el título Gold Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
📍Desde Libia y acompañado por su equipo, Josué va por la gloria en una velada histórica para el boxeo argentino.
📹 Mirá el momento del pesaje oficial.
💣 ¡Se viene un combate explosivo!
#JosueAguero #BoxeoInternacional #CatamarcaPresente #LaMaquina #PeleaPorElTitulo #CatamarcaDespierta