Nota vista: 0

 

El catamarqueño «La Máquina» Agüero dio el peso (58,950 kg) y está listo para su gran desafío internacional. Mañana enfrentará al mexicano Diego Aleman por el título Gold Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

 

📍Desde Libia y acompañado por su equipo, Josué va por la gloria en una velada histórica para el boxeo argentino.

 

📹 Mirá el momento del pesaje oficial.

 


💣 ¡Se viene un combate explosivo!


 

#JosueAguero #BoxeoInternacional #CatamarcaPresente #LaMaquina #PeleaPorElTitulo #CatamarcaDespierta

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor