Nota vista: 0

Un importante operativo de limpieza y erradicación de microbasurales ha dado inicio en la Costanera Este de la Capital, llevado a cabo por la municipalidad, marcando el primer paso para la futura puesta en valor de este importante sector. la iniciativa, que abarca desde el casco céntrico hasta la Avenida Bicentenario y la circunvalación Néstor Kirchner, busca dejar la zona completamente libre de desechos para dar paso a un nuevo parque lineal.

En este sentido, Martín Barrionuevo, secretario de Servicios Ciudadanos, detalló la magnitud del operativo: “Vamos a erradicar todos los microbasurales.» cabe destacar que, se está trabajando en conjunto con la Policía Ambiental para notificar a las empresas que depositan escombros y chatarra en lugares indebidos, exigiéndoles que cesen esta práctica y utilicen los sitios correspondientes para la disposición de residuos.

Además, ell secretario destacó la colaboración interministerial que está haciendo posible la eficiencia de estas tareas: «Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto y con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Servicios Públicos que nos están colaborando con vehículos, cosa de que hagamos un operativo mucho más rápido y que sea más eficiente el trabajo».

El objetivo, tal como lo anunció el intendente Gustavo Saadi, es transformar la Costanera Este en un espacio verde de calidad para todos los vecinos.

Y agregó Barrionuevo: » Cómo pido nuestro intendente, vamos a hacer todo el sector que incluye a la Costanera hasta prácticamente llegar a la Avenida Bicentenario a la circunvalación Néstor Kirchner, cosa de que esté todo limpio y vamos a hacer una campaña para que la gente no vuelva a tirar basura, ni escombros, ni poda, ni chatarra, ni nada por el estilo porque estamos trabajando para hacer un parque lineal en toda esa zona».

El proyecto prevé una mejora integral de la zona, incluyendo «una buena iluminación, forestación, riego y demás para mejorar toda la zona y mejorar también la calidad de vida de todos los vecinos», concluyó el secretario.

Con este impulso inicial, la Costanera Este se perfila para convertirse en un renovado espacio de disfrute y esparcimiento, reflejando el compromiso de la gestión municipal con la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos.