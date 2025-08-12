Nota vista: 0

La Agencia de Recaudación Catamarca, ha implementado un nuevo sistema de pago de todos los impuestos provinciales, que se hará extensivo a otros servicios vinculados a Catastro y Registro de la Propiedad Inmobiliaria, utilizando un código QR disponible en la página Web del organismo, al que se puede acceder a través de cualquier dispositivo móvil, con distintas billeteras virtuales.

La habilitación de esta herramienta es un paso importante en la modernización y dinamización de los servicios que brinda ARCAT y se suma a la incorporación de trámites online y otros servicios de atención remota.

Ahora, los contribuyentes pueden acceder al pago de los impuestos Automotor, Inmobiliario, Sellos e Ingresos Brutos con el código QR en cualquier momento y desde cualquier lugar, de manera eficiente, segura y confiable, lo que garantiza la protección de la información, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Este sistema se ampliará a todos los servicios de ARCAT como el pago de tasas municipales, tasas de justicia y otros.

La operación se realiza ingresando al sitio oficial de ARCAT -arcat.gob.ar/dgrentas.arcat.gob,ar-; seleccionando el servicio a pagar, para luego escanear el código QR con cualquier billetera virtual, BNA+, Modo, Mercado Pago, Ualá, entre otras; o con la aplicación de la entidad bancaria con la que opera.

Esta alternativa se suma a las formas de pago ya disponibles, tales como tarjeta de crédito o débito, Volante Electrónico de Pago (VEP) a través de home banking (Red Link o Banelco), y pago presencial en Rapipago, Pago Fácil o en la Caja de Rentas.

Con este nuevo servicio, ARCAT busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incorporando herramientas digitales que agilizan los trámites y mejoran la experiencia de los contribuyentes.

“El pago con QR es un servicio más que se suma al camino de modernización que transita ARCAT. En nuestra gestión impulsamos una política de modernización que se tradujo en mejores servicios y desburocratización de los trámites, haciendo más fácil el cumplimiento tributario para toda la sociedad, con respuestas ágiles y confiables”, sostuvo el Director Ejecutivo de ARCAT, Ing. Pedro Monferrán.