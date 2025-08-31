Nota vista: 0

Defensa Civil de Los Altos, en trabajo conjunto con el área provincial, continúa realizando relevamientos en la jurisdicción municipal luego del paso de la tormenta de Santa Rosa, que se presentó con fuertes vientos, intensas lluvias y caída de granizo.

El intendente Raúl Barot acompañó el despliegue de los equipos de asistencia, que de manera inmediata se pusieron al frente de la emergencia. Como resultado, se registraron un total de 15 familias afectadas, quienes recibieron la ayuda correspondiente.

Paralelamente, ya se desarrolla un operativo para la reparación de los caminos rurales que resultaron dañados en distintas localidades de la jurisdicción.