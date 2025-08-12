Nota vista: 0

El equipo de Vicegobernación que conduce Rubén Dusso llegará este lunes al Club Vélez Sarsfield, con el programa “Bienestar Activo”, acompañado por “Lleguemos al Barrio”, el programa del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología, Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada para disfrutar en familia junto a la comunidad y a las actividades de Música en Vivo, Juegos y Bingo que se suman a la propuesta.

Otra de las propuestas de la jornada será el empadronamiento para aquellas personas que aún no hayan realizado el trámite correspondiente para inscribirse en la Tarifa Social y lograr así una reducción en sus facturas de servicio de energía eléctrica.

Estos programas, especialmente pensados para las personas adultas mayores, recorrerán los diferentes centros vecinales y puntos de encuentro en los barrios de la capital y el interior provincial a lo largo de todo el año, brindando en cada espacio asistencia gratuita en salud, protección de animales, así como la propuesta de actividades recreativas para que las vecinas y vecinos que se acerquen a participar puedan compartir una amena jornada de cuidados e integración junto a su comunidad.