Desde Catamarca Despierta celebramos el avance de una política pública que transforma realidades: 175 familias están próximas a recibir su vivienda.
Este logro no sería posible sin el trabajo comprometido de muchos, pero especialmente destacamos la labor de Fidel Sáenz, quien viene demostrando
que con gestión, cercanía y compromiso, la vivienda digna puede dejar de ser un sueño y convertirse en un derecho concreto.
El trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad sigue dando frutos. Catamarca avanza cuando hay voluntad política real.