Animados por el lema “Junto a María somos testigos de esperanza”, entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, Catamarca será sede del Encuentro de los Hogares de Cristo de la Región NOA.

Las jornadas se desarrollarán en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), antiguo Sussex, con la participación de más de 70 referentes/acompañantes de los Hogares de Cristo de las distintas jurisdicciones eclesiásticas del Noroeste Argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.

El recibimiento de los participantes se realizará el viernes a las 19:30 y durante el transcurso del encuentro se ofrecerán charlas vinculadas con las tareas de acompañamiento de los centros barriales y los equipos. Además, habrá momentos de oración y espacios para confraternizar.

Las actividades se concluirán el domingo en horas de la tarde, luego de la celebración de la Santa Misa, a las 15.00, en el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.

Preparación espiritual y misión

Como parte de la preparación para vivir este encuentro, durante la tarde del miércoles 13 de agosto se celebró la Santa Misa en la sede del Hogar de Cristo ubicada en el barrio Santa Marta, sector sur de la ciudad capital.

El padre Eugenio Pachado, asesor espiritual, destacó que “el Hogar de Cristo es un espacio de contención para niños, jóvenes y adolescentes que buscan salir de las problemáticas de nuestro tiempo, especialmente de las adicciones. Ellos mismos se preparan los alimentos, también tienen momentos de recreación, manualidades, apoyo escolar, pintan murales que representan la esperanza, la paz, el amor en diferentes lugares del barrio. Además, se misiona en las comunidades del sector y se prepara a los chicos, en los mismos centros, para recibir los Sacramentos de la Comunión y la Confirmación”.

Todas estas experiencias serán puestas en común durante el encuentro regional que por primera vez se realizará en Catamarca.