Congregó a casi 5.000 personas en Tucumán

La delegación de Catamarca estuvo integrada por 62 niños, jóvenes y adultos. Mons. Luis Urbanč concelebró la Misa de clausura.

Con un claro llamado a llevar la alegría del Evangelio a todos y a que la Acción Católica siga siendo “signo de unidad y esperanza” en la Argentina y fermento evangélico en la sociedad, el domingo 17 de agosto, concluyó la 31° Asamblea Federal con la celebración de la Santa Misa en el Palacio de los Deportes de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde también fueron presentadas las nuevas autoridades nacionales para el período 2025-2028.

Casi 5.000 personas pertenecientes a delegaciones de 41 diócesis de todo el país, entre ellos 62 niños, jóvenes y adultos de la Diócesis de Catamarca, junto con su asesor, P. Diego Manzaraz, dieron un colorido y multitudinario marco a la celebración con la que fue clausurado el encuentro, que se desarrolló del 15 al 17 de agosto, bajo el lema “Peregrinos de esperanza, alegres en la misión”.

La celebración eucarística fue presidida por el arzobispo de Tucumán, Mons. Carlos Sánchez, y concelebrada por el cardenal Luis Héctor Villalba, y los obispos Jorge Lozano (San Juan), Daniel Fernández (vicepresidente 2° de la conferencia Episcopal Argentina), Luis Urbanč (Catamarca), Martín Fassi (San Martín), Eduardo García (San Justo), Roberto Ferrari e Iván Dornelles (auxiliares de Tucumán y Buenos Aires, respectivamente), Luis Collazuol y Luis Alberto Fernández (eméritos de Concordia y Rafaela, respectivamente).

En la oportunidad, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia (Cevilaf), Mons. Martín Fassi, dio lectura al decreto N° 124 de la Conferencia Episcopal Argentina mediante el cual se designó como presidenta del Consejo Nacional de ACA a Claudia Carbajal, de la diócesis de San Martín, y a Cristian Bernachea (Corrientes) y Walter Errecalde (Mar del Plata) como vicepresidentes 1° y 2°, respectivamente, para el período 2025-2028.

Asimismo, se dio a conocer el nombramiento de Mons. Jorge Lozano como asesor general, y a Mons. Jorge Fernández como vice asesor general de la institución.

A continuación, fueron presentados los dirigentes que integrarán el Consejo y las Comisiones Nacionales de Aspirantes (Infancia), Jóvenes, Adultos y Sectores, quienes fueron electos en la 73° Asamblea Nacional, que se desarrolló en el marco de la Asamblea Federal.

Ser “signo de unidad y esperanza”

En su homilía, Mons. Lozano pidió “que este fuego del Espíritu Santo, encendido en nuestros corazones, nos transforme en portadores de esperanza” y alentó a los niños, jóvenes y adultos, quienes colmaban el piso y las gradas del estadio, a que adoren a Jesús, compartan la fe en comunidad, a que escuchen a los desalentados y a quienes se les apagó el entusiasmo.

También invitó a que “pidamos hoy, en esta clausura, que el Espíritu Santo nos renueve en ese ardor, nos haga valientes, nos inspire en la creatividad, humildes y audaces, capaces de amar como Jesús amó. Que cada rincón de nuestra Patria, cada hogar, cada comunidad, vea en nuestro testimonio la presencia viva de Jesucristo, amado y seguido”.

“Caminemos con confianza, como Iglesia viva y samaritana, llevando la alegría de Evangelio a todas partes. Que la Acción Católica siga siendo signo de unidad y esperanza en la Argentina, fermento evangélico en la sociedad”, concluyó.