El jueves 28 de agosto, día en que la Iglesia celebra a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la ceremonia litúrgica en la cual consagró el altar, bendijo el ambón y dedicó el templo puesto bajo el patrocinio de Santa Rosa de Lima, en la localidad homónima de Tinogasta, jurisdicción de la parroquia San Juan Bautista.

La Santa Misa se realizó en el marco de las fiestas patronales y fue concelebrada por el párroco anfitrión, padre Gustavo Flores; el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Fiambalá, padre Javier Cisternas; y el padre Dardo Olivera.

Participaron autoridades municipales encabezadas por el Intendente Ernesto Andrada, junto con la vice intendenta Pamela López, integrantes del Concejo Deliberante y pueblo en general.

En su homilía, el Obispo destacó la importancia de esta celebración para la comunidad, manifestando que “han pasado más de 100 años desde que se construyó este templo, y recién después de todos los arreglos que se han hecho, se va a consagrar el altar y se dedicará el templo. Este edificio se lo dedica pura y exclusivamente para el culto y este altar es sólo para la Santa Misa. También he bendecido este ambón desde el cual se proclamará siempre la Palabra de Dios”.

Apuntó que “en 1915, un 29 de agosto, día del martirio de San Juan Bautista, se inauguraba este templo” que “seguramente tenía otro altar de madera” y “ahora para poderlo consagrar es necesario que sea de material firme, ésa es una de las normativas, porque Cristo es uno solo y es una roca inamovible, es la piedra angular, Él es el Altar”.

Luego de hacer una Catequesis sobre las distintas partes de la Santa Misa, comentó cómo se realiza la consagración del altar que se unge con el Santo Crisma, “para expresar que queda profundamente impregnado y también transformado”. Enfatizó que al ser consagrado “aquí sólo se celebra la Misa…, por eso es fijo”, detallando que se coloca el mantel, un crucifijo, velas y flores; y “después de la Misa, tendremos que firmar un acta y vamos a descubrir el altar y cada uno de ustedes lo va a poder besar”, porque “representa a Jesucristo”.

Al momento de reflexionar sobre los textos bíblicos proclamados, hizo mención al templo, afirmando que “es un lugar destinado al culto, a la liturgia, a los sacramentos, a la oración. Entonces, este edificio ahora queda reservado pura y exclusivamente para el culto… así que van a tener que cuidar mucho de que no venga alguien y profane este lugar”.

Explicó que “hay cuatro cruces, que representan a los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son cuatro pilares que nos han dejado lo que es la vida y obra de Jesús y, sobre todo, el centro de toda su tarea que es la salvación por medio de su Pasión, Muerte y Resurrección. Entonces, estas cruces también las voy a ungir con el Santo Crisma”.

Hacia el final recalcó que “después de cien años, una ceremonia tan importante tan significativa, que de aquí en adelante podamos caminar con mucha esperanza, como dice el lema de este Año Jubilar: ‘Peregrinos de esperanza’, y tenemos una esperanza cierta, una esperanza que no defrauda y que nos tiene que ayudar a vivir con mucha alegría”.

Luego el Obispo procedió a realizar la ceremonia de consagración del altar y dedicación del templo propiamente dicha, y al final de la Santa Misa, todos los presentes firmaron el acta que recuerda este feliz acontecimiento.

Para hoy y mañana

Este viernes 29 de agosto, día en que se conmemora el martirio de San Juan Bautista, patrono de la parroquia, a las 10.00 estaba prevista la Santa Misa en la escuela Nº 223 Provincia de Misiones, en el último día de la novena en honor de Santa Rosa.

A partir de las 17.00 se atenderá las confesiones de los niños que van a recibir la Primera Comunión, junto con los padres y padrinos de Bautismo; en tanto que a las 19.30 se rezará la novena con Adoración Eucarística.

El sábado 30, día de Santa Rosa, a las 10.00 se celebrará la Santa Misa con bautismos; y a las 17.30 se realizará la procesión y luego la Santa Misa.