La Dirección de Defensa del Consumidor fiscaliza jugueterías para asegurar que los productos cuenten con el sello de “Seguridad Argentina”, evitando riesgos para la salud de los niños.

viernes, 8 de agosto de 2025

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la Dirección de Defensa del Consumidor lleva adelante controles en jugueterías con el objetivo de garantizar que los productos a la venta sean seguros y cumplan con la normativa vigente.

Durante las inspecciones, el personal verifica que los juguetes cuenten con el sello de “Seguridad Argentina”, una etiqueta obligatoria que certifica que el producto ha sido analizado, aprobado y que no representa riesgos para la salud de los niños.

En caso de detectar juguetes que no tengan este sello, los mismos son retirados del mercado de forma inmediata para proteger a los consumidores.

“Este Día del Niño, es importante mirar bien las etiquetas antes de comprar y elegir productos seguros, legales y certificados”, recomendaron desde el organismo.

Para consultas o denuncias, los interesados pueden dirigirse a la sede de Defensa del Consumidor en el CAPE, M-PD 1 – Pabellón N° 27 (Av. Belgrano N° 1494), comunicarse al teléfono 0383-4269604 o escribir al correo [email protected]