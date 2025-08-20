Nota vista: 0

La comunidad de Feria Emprender continúa creciendo y ya reúne a más de 430 emprendedores de distintos rubros que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, potenciar sus ventas y generar nuevas conexiones.

Si sos emprendedor, artista (música, danza) o brindás algún servicio, podés sumarte de manera gratuita registrando tus datos en la página oficial: www.feriaemprender.info. De esta forma pasarás a ser parte de una red que fomenta la economía local y la difusión del talento en todas sus formas.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro que conecte a quienes producen, crean y ofrecen servicios con la comunidad, fortaleciendo el trabajo independiente y el desarrollo regional.