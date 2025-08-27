Nota vista: 0

Catamarca será el escenario del 48° Congreso Argentino de Producción Animal, que se desarrollará en la Universidad Nacional de Catamarca Del 3 al 5 de septiembre de 2025 constituyéndose en un evento de referencia nacional en el sector.

El Congreso es organizado por la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), el INTA Catamarca, la Facultad de Ciencias Agrarias, y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, con el objetivo de transmitir conocimientos científicos y técnicos, así como generar un espacio de intercambio entre el ámbito académico, institucional y productivo. Bajo el lema “Innovación y sostenibilidad, desafíos para la producción ganadera”, el congreso abordará temáticas clave para el futuro del sector, tales como: Salud animal, reproducción y genética, nutrición y alimentación, mejoramiento de forrajeras, sistemas de producción, ambiente y producción, bienestar animal, enseñanza y extensión, se presentaron 293 resúmenes en estas áreas temáticas.

Se realizarán conferencias plenarias, disertaciones por secciones temáticas, y exposiciones orales y de pósteres, y contará con la participación de destacados disertantes nacionales e internacionales, como: Mauricio Álvarez (INTA Valle Inferior, Argentina), Bruno Rodriguez Alves (EMBRAPA, Brasil), Ing. Agr., PhD. Carolina Lizarralde (Univ. Nac. de la República, Uruguay), James Sartin (ASAS, EEUU), Lisandro Blanco, (INTA La Rioja, Argentina), Juan Burgueño (CIMMyT, México), Nicolás Di Lorenzo (Universidad de Florida, EEUU), entre otros destacados profesionales del sector. También se llevarán a cabo actividades satélites, como talleres y demostraciones prácticas. La inscripción se puede realizar a través del sitio oficial: https://congreso48aapa.unca.edu.ar/#faq. El evento cuenta con el auspicio de IPCVA, Peman, PunaBIO, Tex Andes y Bio-optic.