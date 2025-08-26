Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi entregaron una bicicleta de ruta de alta gama a la ciclista Guadalupe Díaz, un impulso fundamental para que la deportista continúe creciendo en su carrera profesional. la flamante bicicleta cuenta con un cuadro de carbono, grupo Shimano 105 electrónico de 11 velocidades, manubrio robal de carbono integral y ruedas Roval de perfil 50, también de carbono.

Guadalupe expresó su emoción al recibir la bicicleta: «La verdad que todavía no lo puedo creer, era un sueño y solamente estoy agradecida con las personas que hicieron esto posible. gracias al intendente, al gobernador, a Mariano Brunello, a Guillo Perna y a todas las personas que hicieron posible este sueño. esta bici es un material que voy a poder utilizar un poco mejor y la verdad que está muy buena.»

Además, mencionó que están evaluando la posibilidad de viajar al mundial: «Estamos viendo si hay la posibilidad de viajar al mundial, así que vamos a ver qué es lo que viene ahora.»

Por su parte, Guillermo Perna, secretario de deportes de la provincia, destacó el recorrido de la ciclista: «Guadalupe viene trabajando desde muy chica, hoy está obteniendo los resultados por los que trabajó. es cuatro años consecutivos campeona argentina de ruta, tres años consecutivos campeona argentina de pista. eso le dio la chance de que la selección de ciclismo que encabeza la FAPIR, que es la federación, empiece de alguna manera. Años atrás se dio un seguimiento y hoy son los resultados. viene de participar en un Panamericano en Uruguay donde obtuvo el bronce y viene ahora de hacer un Panamericano donde obtiene la plata. con muchas chances, con mucha proyección y con mucha alegría.»

Perna añadió que Guadalupe es «una atleta que tiene mucho, que no tiene techo, que va en ascenso y seguir acompañándola desde la provincia, desde el municipio, como lo viene haciendo hace bastante tiempo. es una de las prioridades que tenemos nosotros hoy dentro de la agenda de altos rendimientos. Qué importante es el apoyo de estos tipos de deportes.»

Finalmente, resaltó la importancia del apoyo ante las dificultades: «El ciclismo, la verdad que es una de las disciplinas más difíciles, incluso, donde Catamarca nunca tuvo representación en la selección nacional femenina y sin duda es un gran aporte. Después de Nico Navarro, que nos quedó en aquel momento y por un accidente no pudo continuar, hoy nos toca acompañar a Guadalupe y es muy importante, sobre todo los chicos en altos rendimientos y con todos los problemas que tenemos hoy económico a nivel nacional y con el poco acompañamiento que tienen ellos a nivel nacional por parte de autoridades nacionales, es muy importante que tanto la federación como su provincia la esté acompañando. hay que agradecer al gobernador, al intendente, están permanentemente ayudándola, colaborando y hoy esta bici es darle una herramienta más de trabajo para que siga creciendo.»

Acompañaron al gobernador y al intendente, el secretario de deportes de la provincia, Guillermo Perna, y el director general de deportes del municipio, Mariano Brunello.