Según el Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal de la Capital, se reportaron nevadas en la Sierra de Ambato y lloviznas en diversos puntos de la ciudad. Para este fin de semana, se anticipa un aumento en las temperaturas y la llegada de los vientos.

viernes, 8 de agosto de 2025

El paso de un frente frío a lo largo de la jornada del jueves y parte de este viernes ha dejado su huella en el Valle Central, con nevadas que cubrieron la Sierra de Ambato y lloviznas leves en varios puntos de la ciudad.

Según los datos proporcionados por la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), las precipitaciones acumuladas entre el jueves y la madrugada del viernes fueron las siguientes:

Valle Chico: 1,5 mm

Pueblo Perdido: 2,8 mm

La Gruta: 4,6 mm

Parque Adán Quiroga: 2,6 mm

Km 22 – El Tala: 3,3 mm

Con el paso de las horas, se espera que el cielo comience a despejarse paulatinamente. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima ascenderá hasta los 18°C. Por la noche, el viento rotará y soplará desde el noreste entre 10-30 km/h.

Pronóstico del fin de semana: viento y ascenso de temperaturas

Para el sábado, se espera que el viento del noreste se intensifique, con ráfagas de entre 25 y 50 km/h. El cielo permanecerá despejado, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

El domingo, el cielo estará ligeramente nublado, pero los vientos del sector norte predominarán a lo largo de la jornada. Además, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

Se espera que esta tendencia ascendente de la temperatura máxima se mantenga durante toda la semana.