Según el Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal de la Capital, se reportaron nevadas en la Sierra de Ambato y lloviznas en diversos puntos de la ciudad. Para este fin de semana, se anticipa un aumento en las temperaturas y la llegada de los vientos.

viernes, 8 de agosto de 2025

El paso de un frente frío a lo largo de la jornada del jueves y parte de este viernes ha dejado su huella en el Valle Central, con nevadas que cubrieron la Sierra de Ambato lloviznas leves en varios puntos de la ciudad.

Según los datos proporcionados por la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), las precipitaciones acumuladas entre el jueves y la madrugada del viernes fueron las siguientes:

  • Valle Chico: 1,5 mm
  • Pueblo Perdido: 2,8 mm
  • La Gruta: 4,6 mm
  • Parque Adán Quiroga: 2,6 mm
  • Km 22 – El Tala: 3,3 mm

Con el paso de las horas, se espera que el cielo comience a despejarse paulatinamente. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima ascenderá hasta los 18°C. Por la noche, el viento rotará y soplará desde el noreste entre 10-30 km/h.

Pronóstico del fin de semana: viento y ascenso de temperaturas

Para el sábado, se espera que el viento del noreste se intensifique, con ráfagas de entre 25 y 50 km/h. El cielo permanecerá despejado, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

El domingo, el cielo estará ligeramente nublado, pero los vientos del sector norte predominarán a lo largo de la jornada. Además, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

Se espera que esta tendencia ascendente de la temperatura máxima se mantenga durante toda la semana.

