En el marco de una política pública orientada a garantizar derechos y acercar el Estado a cada rincón del territorio, el Registro Civil de Catamarca continúa con su estrategia sostenida de descentralización de servicios, intensificando los Operativos del Móvil de Documentación Rápida que ya beneficiaron a miles de vecinos y vecinas en distintas localidades de la Capital y el interior provincial.

Esta semana, la propuesta suma nuevos puntos de atención en la Ciudad Capital, permitiendo a la comunidad acceder, de manera ágil y sin demoras, a trámites fundamentales como:

Emisión de nuevo DNI (todas las edades)

Actualizaciones de DNI (5/8 y 14 años)

Solicitud de Pasaporte común

Solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción

Estas acciones buscan garantizar el derecho a la identidad, especialmente en sectores donde el acceso a oficinas centrales resulta más complejo.

📍 Cronograma de atención para esta semana:

Jueves 07 de agosto | de 15 a 19 horas

Plaza 20 de Marzo – Zona Sur de la Capital

Dirigido a vecinos y vecinas de los barrios 80 Viviendas Sur, 48 Viviendas, 100 Viviendas y Piñón Fijo.

Sábado 09 de agosto | de 10 a 15 horas

Plaza del Portal Las Rosas, ubicada entre Portal 5 y 6, destinada a la comunidad del sector norte de la ciudad.

📌 Importante:

Los menores de edad deben asistir acompañados por su tutor legal y presentar acta de nacimiento.

Los trámites se realizan en el momento, bajo modalidad rápida y eficiente.

Valores según tarifa vigente del RENAPER:

DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): sin costo

Actualizaciones y nuevo ejemplar de DNI: $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Con cada nuevo destino recorrido, el Registro Civil reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con la inclusión, la equidad y la cercanía, asegurando que cada ciudadano y ciudadana catamarqueña pueda contar con su documentación actualizada, sin importar dónde viva.