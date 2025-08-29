Nota vista: 0

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos de hasta 100 km/h en el oeste y tormentas con actividad eléctrica y caída de granizo en el Valle Central.

viernes, 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas amarillas para la provincia: una por vientos intensos en el oeste provincial y otra por tormentas en el Valle Central.

Según el pronóstico del organismo nacional, durante esta tarde y noche se esperan vientos del noroeste en la zona de la puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María, con velocidades entre 50 y 75 km/h. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en las áreas más altas.

Estas condiciones adversas se mantendrán gran parte del sábado y domingo, con vientos del sector sur de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Alerta amarilla para el Valle Central y este

Además, se emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche del sábado, afectando a las localidades de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Se prevé que estas áreas sean afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, con precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y posibles ráfagas de hasta 80 km/h.

Las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.