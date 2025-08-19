Nota vista: 0

Como parte del programa de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO), se llevaron a cabo encuentros con las familias de estudiantes que cursan su último año de secundaria en las escuelas municipales Miguel Cané y Gustavo Gabriel Levene. estas reuniones tuvieron como objetivo compartir el proceso de acompañamiento que el programa ofrece en esta etapa decisiva.

durante los encuentros, madres, padres y tutores participaron de espacios de diálogo donde se abordaron temas como decisiones, elecciones, aspiraciones, deseos y temores, generando un espacio de reflexión conjunta que permitió fortalecer el vínculo entre las familias y sus hijos en la construcción de sus proyectos de vida.

Estas actividades reafirmaron el compromiso del programa OVO y de la institución con el acompañamiento integral de los estudiantes, brindando herramientas y orientación para la toma de decisiones educativas y vocacionales de manera informada y acompañada.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor