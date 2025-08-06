Nota vista: 0

Desde el Partido Obrero repudiamos el veto del Gobierno Nacional de Javier Milei a las leyes aprobadas en el Congreso que establecían una leve mejora en las jubilaciones, el restablecimiento de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.

Rechazamos este veto y desmentimos que estos modestos aumentos sean los responsables del déficit fiscal. No son los jubilados ni las personas con discapacidad quienes desfinancian al Estado, sino el propio gobierno, que paga altísimas tasas de interés para renovar la deuda, beneficiando a los especuladores financieros. Milei, además, ha reducido las retenciones a los exportadores de carnes y granos, disminuyendo significativamente la recaudación fiscal que podría financiar las leyes vetadas. No hay imagen más clara de los intereses que representa este gobierno: le quita a los pobres para darle a los ricos.

Debemos ejercer presión para que los diputados de Catamarca, tanto radicales como peronistas, comprendan que una nueva entrega en favor del ajuste de Milei será imperdonable.

Este miércoles, debemos reforzar la marcha 39° de los jubilados y continuar la lucha contra el ajuste de Milei y los gobernadores.