Nota vista: 0

El festejo por el Día del Niño se llevó a cabo en el Parque Adán Quiroga, organizado por diferentes áreas del Gobierno.

Según cifras oficiales, más de 10.000 niños y niñas disfrutaron de una tarde mágica en el Parque Adán Quiroga con Un Mundo de Colores.

Juegos, shows en vivo y diversión para toda la familia hicieron de esta jornada una experiencia única.

La alegría se multiplicó con sorteos y premios increíbles, que coronaron un día lleno de emociones. Una verdadera fiesta que reunió a miles de familias para celebrar juntos a lo grande.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor