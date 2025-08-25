Nota vista: 0

El festejo por el Día del Niño se llevó a cabo en el Parque Adán Quiroga, organizado por diferentes áreas del Gobierno.

Según cifras oficiales, más de 10.000 niños y niñas disfrutaron de una tarde mágica en el Parque Adán Quiroga con Un Mundo de Colores.

Juegos, shows en vivo y diversión para toda la familia hicieron de esta jornada una experiencia única.

La alegría se multiplicó con sorteos y premios increíbles, que coronaron un día lleno de emociones. Una verdadera fiesta que reunió a miles de familias para celebrar juntos a lo grande.