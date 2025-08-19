Nota vista: 0

En la escuela secundaria municipal Gustavo Gabriel Levene se realizó una capacitación destinada a docentes de 5° y 6° grado del nivel primario, docentes de nivel secundario del Sistema Educativo Municipal y docentes de apoyo de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas.

El encuentro tuvo como objetivo explorar y aplicar herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en texto, así como analizar de forma crítica el funcionamiento económico y social de las plataformas digitales, sus modelos de negocio, la captura de datos y su influencia en el desarrollo de la IA, promoviendo la innovación educativa y la reflexión sobre los impactos de las tecnologías digitales en la enseñanza.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
