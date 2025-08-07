Nota vista: 0

Efectivos de la División Canes, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, llegaron hasta las instalaciones del JIN N° 37- anexo N° 1- Escuela Hogar, ubicada en el pasaje Vucetich S/N° de esta Ciudad Capital, donde brindaron una exhibición y una charla educativa a niños que asisten a ese establecimiento.

En la ocasión, entre otros temas, comentaron a los presentes sobre los cuidados que se le debe brindar a un animal, modos de alimentación y el trato afectuoso que se requiere para un crecimiento sano, además, en la exhibición, demostraron la forma de trabajar de los canes en su labor diaria y formas de adiestramiento.

También, los pequeños formaron parte activa del proceso de socialización y de sensibilización del can «Kira», una cachorra de 4 meses de edad, que está dando sus primeros pasos como integrante de la División.