Nota vista: 0

Se llevó a cabo el segundo encuentro del Ciclo “Compartiendo Saberes”

En la tarde de ayer, se llevó a cabo el segundo encuentro del Ciclo de Formación Turística “Compartiendo Saberes”, que hasta noviembre próximo convocará a profesionales, funcionarios, historiadores, investigadores, docentes, comunicadores, empresarios, microemprendedores y prestadores turísticos que confluirán en un mismo espacio para profundizar sobre diversas temáticas referidas al turismo en la provincia.

La propuesta que tuvo lugar en el Nodo Tecnológico convocó a casi 30 personas que participaron del taller denominado “Por qué son importantes las estadísticas para crecer como destino turístico” a cargo del Lic. Jorge Cejas, responsable del Observatorio Turístico Municipal de la Capital.

De esta manera, los asistentes pudieron adquirir conocimientos básicos sobre las herramientas necesarias para establecer un sistema de estadísticas para la gestión de los destinos turísticos y tuvieron una instancia de práctica dinámica, interactiva y participativa.

“Generalmente la gente piensa que la estadística es algo difícil, lleno de procesamiento de datos, pero en realidad es algo mucho más estratégico y tan simple como aplicar un proceso para identificar un problema y ver cómo se lo puede resolver con datos, investigación e información”, señaló el disertante.

“Por suerte los asistentes lograron entender la idea de cuál es la importancia de generar información para conocer una realidad y a partir de eso poder transformarla en una oportunidad para el desarrollo del destino “, agregó.

Las dinámicas implementadas permitieron detectar la necesidad de ofrecer atractivos inclusivos, no solo desde el punto de vista físico, sino también para los que tienen diferentes hábitos de consumo, como el vegetarianismo, veganismo, por ejemplo. Asimismo, ahondaron en cómo trabajar para generar datos en torno al turismo de eventos, en las propuestas para diversificar la oferta gastronómica, entre otros puntos estratégicos para el desarrollo del destino. “La ciudadanía tiene una visión muy acertada y cercana a la realidad del destino, principalmente identificando los problemas del mismo, así que creo que el encuentro fue tremendamente satisfactorio porque se fueron con la idea de que los datos o la producción estadística no es algo solamente técnico y duro, sino que también necesita una estrategia y un horizonte para nada difícil de construir”, concluyó Cejas.

Próxima charla

La propuesta, organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, busca profundizar sobre las diferentes temáticas relacionadas al turismo actual, tomando como referencia los nuevos desafíos que se generan dentro de la industria.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, trabajadores y referentes del sector público y privado vinculados al turismo, emprendedores y comunidad en general.

La próxima conferencia denominada “ “El Rol del Anfitrión Turístico en el contexto actual”, se realizará el miércoles 3 de setiembre, de 16 a 18 horas y estará a cargo de las licenciadas en Turismo, Noelia Mercedes Miranda y Edna Natalia Burgos.

Los interesados en participar de los encuentros, en los que se entregará certificado de asistencia, deberán inscribirse en el link: https://bit.ly/CAPACITACIÓNTURÍSTICASFVC que también se puede encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo. Para consultas, se deben comunicar al correo: [email protected].