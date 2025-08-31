Nota vista: 0

En el marco del convenio firmado entre la Universidad FASTA y la Municipalidad de Los Altos, hoy se concretó un hecho histórico para la educación de la jurisdicción: se recibieron los dos primeros egresados de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad.

Se trata de Franco Díaz y Hernán Frías, quienes, tras tres años de formación académica, obtuvieron su título profesional, convirtiéndose en un orgullo para toda la comunidad.

El intendente Raúl Barot expresó:
«Este es un día muy especial para Los Altos. Ver que, a tres años de haber firmado este convenio con la Universidad FASTA, hoy tengamos a los primeros egresados, nos llena de orgullo y emoción. Franco y Hernán son ejemplo del esfuerzo, la perseverancia y del camino que queremos seguir construyendo para que más jóvenes puedan formarse y cumplir sus sueños sin tener que irse de su tierra. La educación es el motor del futuro de nuestro pueblo, y desde el Municipio vamos a seguir trabajando para generar estas oportunidades.»

