El líder de la UTHGRA también apuntó contra el sistema judicial por la falta de avances en la causa que investiga la muerte del exministro de Desarrollo provincial y ex titular de la seccional Catamarca, Juan Carlos Rojas. El líder sindical cuestionó duramente el accionar de la Justicia y señaló directamente al gobernador Raúl Jalil.

“A Rojas lo mataron a golpes. Intentaron ocultarlo como si hubiera sido un ACV, pero lo encontraron tirado en el lugar del hecho. Jalil, tuviste tiempo. Un año y siete meses. Ahora queremos respuestas”, reclamó, visiblemente indignado.

El referente gremial aseguró que el crimen fue minimizado desde el comienzo y que hubo un manejo “negligente y lleno de incapacidad” por parte de la Policía y del fiscal que inicialmente intervino en la investigación. “No vamos a hacer política con su muerte, pero tampoco vamos a permitir que quede impune. Si no hay avances, vamos a salir a las calles”, advirtió Barrionuevo, dejando en claro su determinación de buscar justicia.

Durante el acto, el líder sindical también brindó un fuerte respaldo a Fabián Vega, actual secretario general de UTHGRA Catamarca, quien busca su reelección al frente del gremio gastronómico. Barrionuevo destacó la gestión de Vega y su compromiso con los trabajadores del sector, reforzando su apoyo en un contexto de desafíos tanto económicos como políticos.