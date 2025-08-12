Nota vista: 0

La Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia escuchó esta mañana la exposición de las partes en la causa que tiene al sacerdote Eduardo López Márquez como imputado de delitos de abuso sexual supuestamente ocurridos entre los años 2.002 y 2.003 en contra de un menor de 12 años, aunque en esta oportunidad no se analiza la cuestión de fondo.

El abogado defensor, Dr. Marcos Gandini, solicitó a los jueces que declaren la prescripción de los hechos y que su asistido sea sobreseído total y definitivamente. Además, citó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa del cura Illarraz, Justo José quien se encontraba también acusado de delitos contra la integridad sexual de un menor ocurridos en la provincia de Entre Ríos.

Por su parte, el fiscal de Cámara, Dr. Augusto Barros y el representante de la querella particular, Dr. Sebastián Ibáñez, coincidieron en pedir que la causa continúe su curso y los hechos puedan ser discutidos por un jurado popular. De igual manera, el Tribunal le concedió la posibilidad de expresarse al finalizar la audiencia al querellante quien solicitó que la causa pueda llegar al juicio para que “allí se conozca la verdad”, aseguró.

Cabe recordar que días antes de iniciar el juicio mediante el sistema de jurado popular en contra de López Márquez, su defensor solicitó la prescripción de los hechos a lo que el Juez Director, Dr. Silvio Martoccia no hizo lugar. De esta manera, el Dr. Gandini decidió recurrir a instancia superior.