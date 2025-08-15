Nota vista: 0

Este viernes 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, se cumplen 34 años de la consagración del Altar Mayor de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Una placa colocada al pie de la mesa eucarística recuerda aquel importante acontecimiento. La ceremonia litúrgica fue presidida por Mons. Elmer Osmar Miani, entonces Obispo de Catamarca, quien mandó construirlo.

Antes, el Altar era de madera. En 1991, Mons. Elmer Miani, siguiendo el inciso 2 del canon 1235 del Código de Derecho Canónico que establece: “Conviene que en todas las iglesias haya un altar fijo; y en los demás lugares destinados a celebraciones sagradas, el altar puede ser fijo o móvil”, dispuso la construcción del Altar Mayor del principal Santuario de la Diócesis de Catamarca y Catedral Basílica, que fue consagrado el 15 de agosto de 1991, como homenaje a la Virgen del Valle en el Centenario de su Coronación Pontificia.

Litúrgicamente el Altar de la Catedral es el centro del culto de la Diócesis de Catamarca.