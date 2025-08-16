Nota vista: 0

Con la presencia de unos 4.000 niños, jóvenes y adultos, y luego de haber vivido una jornada misionera en distintas comunidades parroquiales, el viernes 15 de agosto se puso en marcha la 31º Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina con una misa en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, donde se compartió la tradicional Bajada de la Virgen de la Merced en el marco de la Solemnidad de la Asunción de María Santísima.

La celebración eucarística fue presidida por Mons. Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien resaltó “la importancia de la Acción Católica para la Iglesia, por su presencia capilar en todo el país”, pidiendo que “esa capilaridad nos ayude a dar testimonio y a poner señales de esperanza en un mundo fragmentado”.

En su homilía, además, alentó a todos a ser constructores del bien común, servidores como puentes de diálogo y peregrinos en la esperanza que no defrauda. En ese sentido, destacó que “la Virgen es peregrina de esperanza, porque lleva en su vientre al Salvador y está dispuesta a testimoniarlo, a salir al encuentro de los hermanos”.

La ceremonia fue concelebrada por los obispos Luis Alberto Fernández (asesor general de la Acción Católica), Carlos Sánchez (Tucumán), Mario Cargnello (Salta), Jorge Lozano (San Juan), José Antonio Díaz (Concepción), Eduardo García (San Justo), Iván Dornelles (auxiliar de Buenos Aires), Roberto Ferrari (auxiliar de Tucumán), Luis Collazuol (Emérito de Concordia) y Luis Fernández (Emérito de Rafaela). También se contó con la presencia del cardenal Luis Villalba.

Estuvo presente el vicegobernador de la provincia de Tucumán, Miguel Acevedo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y varios legisladores y miembros del gabinete, entre otras autoridades.

Bienvenida y misión

Previamente, la presidenta del Consejo de Acción Católica de Tucumán, María Carolina Estrada, dio la bienvenida a todas las delegaciones a la Casa de todos los argentinos. “Hoy, como tantas veces en la historia de nuestro país, hemos preparado nuestras casas y hemos abierto nuestros corazones para recibir a esta gran familia de la Acción Católica Argentina”, expresó.

“Nuestra identidad es la misión y con ustedes somos peregrinos de esperanza”, subrayó al valorar la actividad misionera que todos los asambleístas realizaron durante el día en seis comunidades parroquiales de la ciudad, donde concretaron distintos gestos como visitas a feriantes, a quienes están internados en hospitales y hogares, lugares de detención de personas, se organizaron festejos por el Día del Niño, animaciones callejeras, y se hicieron visitas casa por casa para llevarle a las familias regalos que prepararon en sus grupos.

Antes de que concluya la ceremonia eucarística, la presidenta de ACA, Claudia Carbajal, compartió una oración, dando gracias “por la vida, el bautismo que nos ha hecho hijos y hermanos y hermanas, por hacernos corresponsables en esta tarea de anunciar y obrar en el mundo la maravillosa experiencia de tu amor que desea el bien y la vida digna para todos, todos, todos”.

“Gracias Señor por empujarnos cada día a superar la tentación de la indiferencia y el individualismo para abrirnos a la aventura de la unidad, la comunión y la fraternidad en un mundo herido y en sombra, donde queremos ser artífices de paz, de justicia, de amistad social, tender puentes y generar procesos que, en el diálogo sincero, nos conduzcan siempre a buscar el bien”, agregó

Además, agradeció por “la vocación y misión de ser laicado en la Acción Católica Argentina, que una vez más, aquí, en Tucumán, experimenta el fuego que alienta el encuentro anima a compartir y dar la vida, agregó renovando la invitación a recomenzar cada día en el paradigma de la misión”.

Finalmente, agradeció por el don del Papa León XIV y por “haber tenido el privilegio de haber compartido el camino con nuestro querido e inolvidable Francisco”, lo que dio pie a un emotivo homenaje a Jorge Bergoglio, que estuvo a cargo del cantante Pablo Martínez, que interpretó el tema Francisco de Dios, mientras en las pantallas se repasaban algunas imágenes de su papado.

Delegación catamarqueña

Los integrantes de la delegación catamarqueña realizaron su misión en el Nodo Manantial Sur junto con sus pares de las arquidiócesis de Tucumán y Santiago del Estero y la Diócesis de la Santísima Concepción. Visitaron los hogares del sector.

También participaron de un taller sobre adicciones, luego de la Adoración Eucarística; también compartieron un espacio de juegos infantiles con animación.

Asimismo, peregrinaron hasta la Plaza de la Independencia donde se concretó la apertura con la Santa Misa.