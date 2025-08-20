Nota vista: 0

La nueva obra de infraestructura beneficiará a más de 150 habitantes.

Con el objetivo de llevar soluciones históricas al interior de la provincia, Aguas de Catamarca, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a cargo del Ing. Eduardo Niederle, finalizó la tan anhelada obra civil e instalación de la Planta de Ósmosis Inversa en la localidad de Telaritos, departamento Capayán.

La nueva infraestructura beneficiará a más de 150 habitantes, garantizando un servicio de agua potable para consumo humano.

Trabajos realizados:

Ejecución de un espacio cubierto de 65 m².

Instalación eléctrica alimentada a través de paneles solares.

Perforación de 100 metros de profundidad para la captación de agua.

Provisión e instalación de una Planta de Ósmosis Inversa de 3.000 litros por hora.

Obra civil complementaria con cerco perimetral y portón de acceso.

Estas intervenciones forman parte del compromiso de Aguas de Catamarca de garantizar un mejoramiento integral del servicio en cada rincón de la provincia. Asimismo, se enmarcan en el plan de fortalecimiento del sistema de provisión de agua potable que la empresa viene desarrollando en distintas localidades del interior.